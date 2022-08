Revenir à la Rubrique CINOR E-Sports : La CINOR et Geekali font équipe à Quartier Français Maurice GIRONCEL (Président de La CINOR) et Nadine DAMOUR (conseillère régionale déléguée à l’audiovisuel et aux jeux vidéo) ont accueilli l’équipe de l’association Geekali dans les locaux de La CINOR.

L’objectif de cette rencontre était d’intégrer une école de jeux vidéo au futur complexe de Quartier Français, projet innovant et attractif porté par La CINOR.



Les adeptes de E-Sport sont de plus en plus nombreux à La Réunion, et un nombre grandissant de pratiquants de jeux vidéo amateurs comme professionnels participent à des tournois de jeux vidéo en ligne. L’association Geekali, organisatrice du salon du même nom, est fédératrice du développement du E-Sport local. C’est le véritable indicateur d’une tendance qui ne cesse de s’amplifier.



Stephan EUTHINE, directeur de LDLC OL, a insisté sur le rôle positif que pouvait avoir les jeux vidéo et le E-Sport en matière d’éducation et développement économique. L’écho a parfaitement été trouvé dans l’engagement n°14 du plan de mandat 2030 de La CINOR, qui fait du centre culturel de Quartier Français un véritable lieu de développement de cette pratique.



L’association Geekali sera ainsi associée à la programmation et à l’étude de faisabilité de ce futur équipement innovant et attractif.







