E-Sport Challenge, une seconde édition pleine d’actions !

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Activités Occupationnelles, la ville de Saint-Paul organise pour la seconde fois à Lespas Leconte de Lisle une journée dédiée à l’univers numérique. De 9h à 19h, venez vous amuser à Mario kart, défier les fans du ballon rond à Fifa18 ou encore montrez-vous fin stratège dans des confrontations épiques de League of legend.



D’autres animations sont prévues autour du numérique : démonstration de réalité virtuelle et de pilotages de drones, cosplay, Just Dance, découverte de la programmation et conception des jeux-vidéo, initiation à l’impression 3D, initiation à la prise de vue et au montage video, e-sport Séniors avec la participation du CCAS, bornes d’arcade, retro-gaming, escape room, Street art, jeux de société, animations médiévales, stand de prévention aux addictions aux technologies de l’information et de la communication (TIC). A vos manettes !