La grande Une E.Philippe : "Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai"





"Je le dis aux Français : si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai, ou nous le ferons plus strictement", envisage-t-il. Déconfinement le 11 mai: Quels magasins pourront rouvrir ?



Le chef du gouvernement a indiqué avoir reçu hier, lundi, le directeur général de la santé qui lui a présenté "des modélisations moins favorables", donne-t-il déjà une indication, en évoquant les perspectives sanitaires pessimistes à l’horizon du 11 mai.



Une nouvelle date comme repère : le 2 juin



"Peut-être parce que les comportements se relâchent un peu, peut-être parce que la baisse des hospitalisations est trop lente, peut-être aussi parce que les hypothèses sur lesquelles sont fondées les modélisations ne vont pas s'avérer exactes", explique-t-il cette courbe épidémique peu favorable. Plan de déconfinement: Les annonces sur le port de masques



Raison pour laquelle il renouvelle les connsignes à l'adresse de toute la population. "Je le dis ici devant la représentation nationale, avec solennité. Ces incertitudes doivent inciter tous les Français à la plus grande discipline d'ici au 11 mai et à lutter contre les risques de relâchement que nous sentons parfois monter dans le pays", affirme-t-il.



