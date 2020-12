A la Une ... E.Macron Covid+: Un dîner à 10 au lieu de 6

Mercredi soir, le chef de l’État a accueilli 10 convives pour un "dîner de travail". Une nouvelle qui ne plaît pas aux internautes en cette période de couvre-feu et qui entraîne déjà une polémique... Par Emilie Carassou - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 11:30 | Lu 965 fois

Le président de la République, a été testé positif à la Covid-19 ce jeudi 17 décembre. Une polémique fait déjà surface après ce "dîner de travail" du président à l’Élysée. Autour de la table, étaient présents, le Premier ministre Jean Castex, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, le patron de LREM Stanislas Guérini, Christophe Castaner, le chef des députés LREM, François Bayrou, Patrick Mignola pour le MoDem, le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler, des conseillers politiques officieux Stéphane Séjourné ainsi que Thierry Solère.



Au final, ce sont 10 personnes qui étaient attablées autour du président de la République. C’est ce nombre qui a marqué les internautes qui multiplient les commentaires sur Twitter et Facebook. Pour rappel, le jeudi 10 décembre dernier, lors de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, les nouvelles mesures avaient été présentées contre la propagation de la Covid-19, et parmi elles figurait la recommandation de ne pas se rassembler à plus de 6 personnes !





