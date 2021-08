A la Une . E. Leclerc Réunion annonce bloquer le prix global de la liste des produits BQP

L'enseigne de grande distribution E. Leclerc Réunion prend les devants et annonce, dans un communiqué, "bloquer le prix global de la liste des produits du bouclier qualité-prix". Cette annonce intervient dans un contexte de grande inquiétude du monde économique sur la flambée des prix des matières premières et dont la note finale se répercutera forcément sur les consommateurs. Le communiqué du groupe Excellence : Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 13:11

"E. Leclerc Réunion bloque le prix global de la liste des produits BQP à compter du 30 août 2021 jusqu’à la fin de l’année.



Pour répondre à la hausse des coûts d'approvisionnement et des prix, E.Leclerc Réunion annonce bloquer le prix global de la liste des 153 produits du BQP jusqu'à la fin de l'année 2021. Une mesure forte qui traduit ses engagements pour une distribution responsable.



La crise sanitaire bouleversant les équilibres commerciaux, les prix du fret et des matières premières connaissent actuellement une flambée sans précédent. Du fait de son insularité, La Réunion est particulièrement touchée par cette augmentation des coûts d'approvisionnement. En bout de chaîne, c'est le prix de vente au consommateur qui risque d'augmenter et d'impacter directement le pouvoir d'achat des Réunionnais.



C'est dans ce contexte, et pour rester fidèle à ses engagements, que E. Leclerc Réunion a décidé d’agir face à cette situation et annonce que le prix global de la liste des produits du Bouclier Qualité Prix (BQP) 2021 sera bloqué jusqu'à la fin de l'année. Avec un montant global de 335,84 euros depuis le 1er août 2021, le BQP E. Leclerc Réunion, qui était déjà le moins cher de l'île, sera donc gelé à ce jour.



Pour rappel, suite aux discussions menées en début d'année en préfecture, le BQP est passé en 2021 à 153 produits (contre 109 auparavant) avec un prix plafond de 348,56€.



« Dans une telle situation, en tant que distributeur responsable, nous considérons qu'il est de notre devoir d'agir afin de ne pas laisser les foyers réunionnais dans les difficultés, face à une hausse des prix dont on ne connaît pas encore l'ampleur, assure Pascal Thiaw-Kine, PDG du Mouvement E. Leclerc Réunion. Avec cette action, ils ont désormais la certitude que le prix global de liste BQP E. Leclerc n’augmentera pas.



Pour réaliser cet effort, E.Leclerc Réunion a mobilisé ses équipes commerciales dès qu'elle a constaté une hausse de ses coûts d'approvisionnement. Le blocage des prix des produits du BQP se fait ainsi en partenariat avec ses fournisseurs, industriels et grossistes. « Nous sommes tous concernés par cette hausse des prix et notre réponse doit donc être collective , précise Pascal Thiaw-Kine. Il est important que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement participe à cet effort pour préserver les consommateurs ».



En avril 2020, E.Leclerc Réunion avait déjà bloqué l'ensemble de ses prix durant toute la durée du confinement. Une nouvelle fois, l'enseigne fait la démonstration de sa volonté d'être un acteur responsable et engagé pour son territoire. « C'est justement en période de crise que nous devons répondre présent, nous recentrer sur nos valeurs et faire la preuve de nos engagements afin d'affronter cette situation aux côtés des Réunionnais », conclut Pascal Thiaw-Kine."