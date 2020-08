A la Une ... E.Leclerc Réunion : Des rayons "Zéro-Gâchis" pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Des produits frais dont la date limite de consommation est proche avec des remises allant jusqu'à -70%. Le Mouvement E.Leclerc Réunion lance sa démarche "Zéro-gâchis". Objectif, limiter le gaspillage alimentaire. Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 10:17 | Lu 602 fois

Lancée depuis la mi-mai par le Mouvement E.Leclerc Réunion, des rayons Zéro-Gâchis ont vu leur jour dans les enseignes de l'île. Le concept : les produits dont la date limite de consommation (DLC) est inférieure à deux jours sont chaque jour placés dans un rayon dédié et vendus de 30 jusqu’à 70% moins chers. Zéro-Gâchis est une start-up qui invente des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire en grandes et moyennes surfaces tout en faisant faire des économies aux consommateurs.



La démarche Zéro-Gâchis concerne les produits du rayon frais comme les œufs, les produits laitiers (fromage, crème, yaourt,...) et la viande (charcuterie, boucherie,...).



"Cela correspond totalement aux valeurs du Mouvement E.Leclerc Réunion qui souhaite promouvoir une distribution responsable, respectueuse de l'environnement et profitable au territoire", explique Pascal Thiaw-Kine, président de l'enseigne. Dans un premier

temps, des rayons Zéro-Gâchis ont été installés dans les magasins du Portail (St-Leu), des TERRASS (St-Joseph), de la Rivière des Pluies (Ste-Marie) et du Port.



E.Leclerc Réunion ambitionne de réduire d'environ 70% le gaspillage de produits frais et diminuera d'autant la production de bio déchets. La collecte de données sur les produits vendus dans les rayons Zéro-Gâchis permettra également de mieux affiner les volumes de commandes pour lutter contre le gaspillage à la source. "C'est un outil de plus dans la politique RSE volontariste que nous souhaitons insuffler", précise Pascal Thiaw-Kine.



Le Mouvement E.Leclerc Réunion fait par ailleurs déjà don de denrées du rayon sec (conserves, gâteaux, pâtes, riz, hygiène,...) à la Banque alimentaire et la Croix-Rouge. La démarche Zéro-Gâchis vient en complément et s'applique aux produits frais qui, pour des raisons de sécurité sanitaire, ne peuvent être donnés. En métropole, 93 magasins E.Leclerc ont déjà intégré la démarche Zéro-Gâchis.



1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque année, soit 1/3 des aliments produits sur la planète. (Source FAO) Chaque année, en France, la quantité de déchets alimentaires s’élève dans la distribution à 2,3 millions de tonnes. (Source : Global Gâchis) Zéro-Gâchis a permis d'effectuer plus d'1,2 million d'euros d'économies aux consommateurs et le

sauvetage de 315 tonnes de produits soit plus de 630.000 repas (source Zéro-Gâchis).



