Courrier des lecteurs Dysfonctionnement au sein de l'agence Ladom

Par Un parent mécontent - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 14:26



1- Ladom ne répond pas au téléphone et n'appelle jamais !

C'est une situation malheureusement récurrente. Après un énième appel, toujours le même message, "tous nos opérateurs sont actuellement en ligne, merci de renouveler votre appel". Dans ce cas, pourquoi mettre trois numéros à la disposition du public? Et pourquoi nous demander nos coordonnées?

Pour le cas de ma fille, il nous a fallu nous déplacer quatre fois sur place et curieusement, il n'y a pas foule dans la salle d'attente!

2- Il faut de la patience, de la persévérance et bonne dose de calmants pour venir à bout des demandes de pièces afin qu'elles soient jugées "conformes".

Pas de commentaire, il y en a qui savent de quoi je parle...

3- Ladom n'est pas responsable des limites de son système informatique.

C'est tout de même étrange qu'on nous demande de renvoyer des documents au format .pdf alors qu'il apparaît clairement que ceux-ci sont déjà à ce même format !

4- Le plus scandaleux et c'est ce qui m'a motivé d'écrire aujourd'hui, c'est que Ladom choisit une compagnie avec des tarifs plus chers que les autres compagnies aériennes!

Or, le principe de Ladom, et c'est ce qu'on martèle depuis la mise en place du dispositif, est de faire le tour des compagnies pour choisir le tarif le moins cher pour les étudiants.

Avec une prise en charge à 100%, les bénéficiaires ne se posent pas de question.



La situation est toute autre avec une prise en charge à 50%, comme notre cas :

On nous demande de payer 467 € (donc pour un prix aller total de 986 €).

Or, les autres compagnies proposent un prix total entre 422 € à 573 € avec bagages compris! Le reliquat aurait été pour nous de 211 € à 286,50 € et certainement pas le prix de Ladom cité ci-haut. Pourquoi n'y a-t-il pas de contrôle interne? A qui bénéficie finalement le système? Nous avons dû opter pour l'achat du billet le moins cher par nos propres moyens et devoir constituer un dossier de remboursement et probablement attendre plus d'un an pour être remboursé par Ladom (sic!).



Alors, étudiants, parents, soyez vigilants, l'aide ne vient pas toujours là où on l'attend!



Mesdames, Messieurs les élus, pourriez-vous prendre le problème à coeur pour accompagner nos enfants dans de meilleures conditions?



Merci pour votre attention.

