<<< RETOUR CINOR

Duparc: Travaux de réseaux d'assainissement et d'eaux potable sur la rue Louis-Lagourgue CINOR Il faudra bientôt s'armer de patience pour circuler sur Duparc. Depuis le 26 février, la Cinor engage sur ce quartier des travaux touchant aux réseaux d’assainissement des eaux usées et des réseaux d’alimentation en eau potable. Durée prévisionnelle des travaux : 8 mois.

Ces travaux impactent l'ensemble du secteur de Duparc (rue Louis-Lagourgue et voies adjacentes à cette rue).



Ils vont consister en la réalisation d'un réseau d'assainissement collectif en eaux usées pour permettre le raccordement des parcelles du quartier.



De même, dans le cadre de ces travaux, réalisés en partenariat avec la ville de Sainte-Marie, il est aussi prévu de renforcer et de renouveler les réseaux de distribution d'eau potable.

"Ces aménagements, que nous réalisons sur l'ensemble du territoire, visent à améliorer le cadre de vie des administrés, à protéger l'environnement et de lutter contre l’insalubrité", explique d'emblée Yves Ferrières, Vice-Président délégué à l'aménagement du territoire.



Travaux de nuit sur la rue Louis-Lagourgue



Les travaux, qui ont démarré fin février pour une durée prévisionnelle de 8 mois, se révèlent compliqués pour un certain nombre de raisons.

"Nous devons réaliser des tranchées profondes (jusqu'à 6m de profondeur) sur le premier tronçon de la rue Louis Lagourgue, entre l'échangeur de Duparc et la rue Marcel Goulette.

Aussi, au delà de la difficulté technique, cela va engendrer des perturbations de la circulation, déjà dense à cet endroit qui dessert le centre commercial et qui constitue la principale entrée du quartier de Duparc et de la Grande Montée", explique Fabrice Langlade, directeur du service infrastructure de la Cinor.



Afin de limiter ces désagrément, la Cinor a prévu de réaliser de nuit les travaux sur ce tronçon.

Sur le reste du tracé, la méthodologie des travaux est plus classique avec des profondeurs moyennes de 1.30m, nécessitant des alternats ponctuels.

Ces derniers travaux seront réalisés de jour, en dehors des heures de pointe.



D'un coût de 4 248 699,01 € TTC, ils sont financés à hauteur de CINOR : 2 652 384,54 € H.T par la Cinor, de 1 113 778,54 € H.T par l'agence française pour la biodiversité, et de 482 536,47 € H.T. par la commune de Sainte-Marie.









Les voies concernées par la pose d’un collecteur d’assainissement des eaux usées :

rue Louis Lagourgue , rue Alex-Bègue, Impasse des Dodos, rue Charles Lindberg, rue Charles Nungesser, ruelle Clain, rue Clément Ader, rue Coli, rue des Frères Wright, rue Gillot l'Etang, rue Jean Mermoz, rue Jules-Védrine, rue Louis Blériot, rue Caravelle, rue Saint-Exupéry, rue Constellation représentant 301 parcelles potentiellement raccordables pour un linéraire prévisionnel de 4245 ml.



Informations aux riverains



En amont de ces travaux, les riverains de Duparc ont été informés du dispositif ainsi que du calendrier des interventions par une lettre d'informations distribuée fin janvier dans leur boîte aux lettres.

De même, le 31 janvier dernier il a été organisé une réunion publique à la salle polyvalente de Duparc réunissant les riverains dans le cadre d'une présentation sur écran des futurs aménagements, suivis d'échanges avec la salle.

"La Cinor ainsi que les entreprises titulaires des marchés de travaux – la Sogea Réunion pour la rue Louis-Lagourgue et A3TN et pour l'ensemble des rues hors Rue Louis Lagourgue, ont pu apporter les précisions nécessaires aux propriétaires riverains concernant ces travaux, notamment au niveau du mode d'intervention», complète le vice-Président Yves Ferrières

De même, les échanges de terrain entreprises/riverains ont permis d'effectuer le recensement des raccordements et définir la position en limite de propriété des boites de branchements des eaux usées.

Pendant la durée de ce chantier, la circulation pourra être perturbée au droit des travaux (déviation, circulation alternée et stationnement interdit au droit du chantier).



Contacts : Direction des Infrastructures au 02 62 92 34 24, ou s'adresser au conducteur de travaux des entreprises respectives sur le chantier. CINOR

Dans la même rubrique : < > La Cinor organise la première formation/insertion "d'artisan numérique" sur le Nord Sentier littoral : La Réunion en marche pour le climat le samedi 3 mars !