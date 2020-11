A la Une . Duparc : Ils "poussent" le bouchon trop loin

Chaque vendredi et dimanche, le parking de Run Market à Duparc est envahi par des centaines d’amateurs de pousse, de vitesse et de musique, malgré les interdictions de rassemblement. Une situation qui désespère le voisinage. Par NP - Publié le Lundi 23 Novembre 2020 à 17:14 | Lu 3082 fois

Chaque vendredi, les habitants jouxtant le centre commercial Run Market à Duparc Sainte-Marie ont la boule au ventre. Ils savent que des centaines d’amateurs voitures puissantes et bruyantes vont se retrouver pour se faire plaisir au prix de leur tranquillité. Une situation qui se répète aussi les dimanches soir.



S’ils ont enregistré une accalmie vendredi dernier, due à la présence des forces de l’ordre, le tapage est revenu dimanche soir. La situation dure depuis plusieurs années et s’est accentuée après le confinement selon le voisinage. Certains riverains dénoncent "un niveau de décibels insupportable, inacceptable et intolérable". Ils affirment avoir alerté les autorités et se désespèrent de ne rien voir de concret pour mettre fin à la situation.



Alors que l’île connaît des mesures sanitaires afin d’enrayer la propagation de l’épidémie, le rassemblement de ces centaines de personnes peut également inquiéter.







