Communiqué Duparc : Don du sang gourmand aux couleurs de l'Inde ce dimanche

L'ACRI (Association Culturelle Réunion Inde) s’est associée une fois de plus à l’EFS, (l'Etablissement Français du Sang), pour organiser le “Don du sang gourmand aux couleurs de l'Inde”, après le succès de l’édition précédente. Il se tiendra ce dimanche à la salle polyvalente de Duparc Sainte-Marie. Par N.P - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 10:40



Quel plaisir de vous retrouver en collecte !

Avez-vous pensé à tester votre éligibilité ? Non ? Faîtes le test dès maintenant :

Ni le pass sanitaire, ni le pass vaccinal ne sont nécessaires pour donner son sang, nous accueillons tous les donneurs sur l'ensemble de nos collectes où toutes les précautions sont mises en œuvre pour assurer votre sécurité.

Le don de sang est également possible avant et après l'injection de vaccin contre la Covid-19 sans délai d'ajournement. En cas de vaccination à l'étranger contactez-nous.

Plus d'infos :



Merci pour votre générosité !



