Communiqué DuoDay, Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées : La CASUD partage ses valeurs

La CASUD partage ses valeurs et renforce l'exemplarité de sa politique sociale en participant au « DuoDay » et à la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées. Par NP - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 18:31

Du 14 au 20 novembre se déroule a la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées, avec notamment le "DuoDay", journée nationale (17 novembre 2022) consacrée au handicap et qui vise à optimiser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail.



La CASUD s'est inscrite ces actions afin de permettre à une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire, de découvrir de façon active un métier dans une collectivité importante. Cela est aussi une opportunité de rencontre pour changer de regard (agents et public) et dépasser certains préjugés concernant le handicap au travail.



Ainsi dans le cadre du DuoDay, la CASUD a accueilli, ce jeudi 17 novembre, M. Cadet, porteur d'un handicap invisible, "qui ne se voit pas". Il était accompagné tout au long de la journée par un agent-tuteur de la CASUD qui lui a permis de faire connaissances avec les agents et services de la CASUD, de découvrir le métier d'agent d'accueil (accueil physique et téléphonique) et de préciser son futur projet professionnel.



Enfin, il convient de préciser, qu'en dehors de ces journées symboliques, la CASUD s'implique quotidiennement dans le monde du handicap :

- recrutement de personnes porteuses de handicap

- aménagement de ses locaux pour en permettre un accès pour tous les publics

- formation d'un agent de la collectivité pour en devenir la "référente handicap" avec pour mission de proposer à la collectivité une démarche toujours plus innovante en matière de handicap sur notamment les thématiques de recrutement, de maintien en emploi, d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Ce parcours de formation étant en lien avec le CNFPT (Centre Nationale de la Fonction Publique), le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des personnes handicapées dans la Fonction Publique), le Centre De Gestion de la Réunion, l'ANFH Océan Indien (Association Nationale pour la Fomation Permanente du personnel hospitalier) et le PFRH de La Réunion ( plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines).