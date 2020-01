A la Une .. Duo cyclonique sur la zone avec les tempêtes tropicales DIANE et ESAMI

Animation Météosat HD 07h: la tempête tropicale ESAMI(11S) génère des rafales de l'ordre de 100km/h en mer selon le Joint Typhoon et Météo France. Elle ne présente aucun danger pour nos îles. DIANE (10S) est passée la nuit dernière à moins de 50km des côtes Nord mauriciennes. Les pluies et les vents cycloniques se trouvaient dans la partie Nord de la circulation et ont finalement évité de peu l'île soeur.

A 07heures ce matin la tempête tropicale modérée était positionnée à 320km à l'Est Nord-Est de la Réunion et à 100km à l'Est Nord-Est de Maurice.

DIANE se déplace vers l'Est Sud-Est à la vitesse réduite de 17km/h.

Les alertes ont été levées à Maurice en revanche



➡️ ESAMI (11S) a montré des signes d'organisation dans la journée d'hier et a finalement été numérotée par la Navy et baptisée par la météo mauricienne à 4heures ce matin.

A 07heures la tempête tropicale modérée était positionnée à 1640km à l'Est Sud-Est de la Réunion et à 940km au Sud-Est de Rodrigues.

ESAMI déjà éloignée de nos îles s'en éloigne davantage sur une trajectoire Est Sud-Est.





Météo974

M974World

Zinfos974Météo ➡️est passée la nuit dernière à moins de 50km des côtes Nord mauriciennes. Les pluies et les vents cycloniques se trouvaient dans la partie Nord de la circulation et ont finalement évité de peu l'île soeur.A 07heures ce matin la tempête tropicale modérée était positionnée à 320km à l'Est Nord-Est de la Réunion et à 100km à l'Est Nord-Est de Maurice.se déplace vers l'Est Sud-Est à la vitesse réduite de 17km/h.Les alertes ont été levées à Maurice en revanche Rodrigues demeure en alerte 1. ➡️a montré des signes d'organisation dans la journée d'hier et a finalement été numérotée par la Navy et baptisée par la météo mauricienne à 4heures ce matin.A 07heures la tempête tropicale modérée était positionnée à 1640km à l'Est Sud-Est de la Réunion et à 940km au Sud-Est de Rodrigues.déjà éloignée de nos îles s'en éloigne davantage sur une trajectoire Est Sud-Est.

L'activité cyclonique actuellement sur l'Hémisphère Sud: 2 tempêtes tropicales sur le Sud Indien et une perturbation tropicale sur le Pacifique Sud à un peu plus de 1000km à l'Est des îles Fidji.

Duo cyclonique sur notre zone avec les tempêtes tropicales modérées DIANE(10S) et ESAMI(11S). Photo satellite Météosat à 7heures ce matin. PATRICK HOAREAU Lu 2944 fois







Dans la même rubrique : < > Le radier du Ouaki a sauté Les amis du marin retrouvé noyé sont sans nouvelle de deux autres personnes