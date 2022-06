A la Une . Dunkerque : Une policière tente de mettre fin à ses jours dans le commissariat

Se disant victime de harcèlement moral, la fonctionnaire s’est tiré une balle en pleine poitrine. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 08:30

Une policière a tenté de mettre fin à ses jours dans le commissariat de Dunkerque hier. Elle a agi dans le vestiaire juste avant le début de son service. Ses collègues lui ont immédiatement porté secours. Elle a été transportée au CHU de Lille. Son pronostic vital n’est plus engagé.



Selon une source syndicale, elle aurait appelé au poste juste avant afin de prévenir de son geste. Une autre source indique qu’elle a alerté la Direction départementale de la sécurité publique pour dénoncer des faits de harcèlement moral dont elle se dit victime. Une enquête a été ouverte.



Selon cette dernière source, d’autres collègues sont en souffrance au commissariat de Dunkerque. Les policiers sont invités à se réunir devant le commissariat à l’appel du syndicat SGP Police. Le préfet s’y rendra ce vendredi afin de rencontrer les agents et les syndicats.



