Dumazile : un lac à la Plaine des Cafres !

Les fortes pluies qui se sont abattues dans les hauts, et en particulier dans le secteur de la Plaine des Cafres et de la Plaine des Palmistes, ont occasionné un phénomène très rare : la constitution d'un véritable lac au niveau du Bras Noir, sur la route du Piton Bleu à la Plaine des Cafres.



D'une profondeur de 3 mètres à certains endroits, il occupe une surface de plusieurs hectares.



Le même phénomène s'était déjà produit il y a 5 ans. On avait même vu un passionné faire du jet ski sur l'étendue d'eau...