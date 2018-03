Dumazile s'en va, les pluies restent

Ce mardi, le temps restera encore dégradé sur l'ensemble du département avec des passages pluvieux conséquents et accompagnés d'orages prévoit Météo-France. "Même si la couverture nuageuse reste très importante, les passages pluvieux deviennent plus raisonnables et plus espacées. Sur le Sud-est du département, l'amélioration est plus sensible", indique l'institut météorologique, qui appelle également à la prudence avec les sols saturés en eau.



Le vent de secteur Nord-Ouest à Ouest souffle avec vigueur. Il atteint en pointe, 70 à 80 voire 90 km/h sur le littoral Nord, les côtes Ouest, Sud-Ouest et Est. Il avoisine voire dépasse ponctuellement 100 km/h sur le relief comme au Maïdo et au Volcan. Par contre, le Sud Sauvage reste à l'écart de ces vents forts et c'est un régime de brises qui s'établit entre Saint-Joseph et la Pointe de la Table.



La mer est forte à très forte. La houle de Nord présente sur le Nord de notre île s'amortit au fil de la journée alors qu'une houle de Sud-Ouest s'établit progressivement.



Les écoles restent fermées, tout comme la Route du Littoral, la Route de La Montagne ou encore la Route de Cilaos.



Pour rappel, depuis hier 18h, la préfecture a décidé de lever la pré-alerte cyclonique.