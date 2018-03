Dumazile perturbe les collectes de déchets dans l'Ouest

Guillaume

Saline les hauts

Villèle

Le TCO informe les usagers qu’en raison des fortes pluies, "il est possible que certaines collectes ne pourront être effectuées aujourd'hui et demain". Le retour à la normale des collectes dépendra de l'état du réseau routier (radiers, chemins non revêtus, ...), précise l'intercommunalité.Voici la liste des chemins impraticables repérés à cette heure qui ne seront pas collectés (cette liste est amenée à évoluer) :A Saint-PaulDes frèresLa MairieSecours CatholiqueMille FeuillesMon DesirCalumetsEthèveDes CaféiersBaillif (partie enterre )Palmiste basArneDes vacoasLonguetBabefLignePayetMnémozineTalonVelpartAdmettePerrotRavine TabacLucianoMourvayeMoutagan"Nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et remercions les habitants pour leur compréhension", adresse le TCO qui demande de rester connectés pour suivre l’évolution de la situation sur le site internet et sur le page Facebook du TCO.Par ailleurs, les 12 déchèteries du territoire sont, ce matin, ouvertes et accessibles, est-il précisé.