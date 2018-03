Dumazile à 695 km de La Réunion, la tempête tropicale va commencer sa descente vers le Sud

La tempête tropicale modérée Dumazile se trouvait à 19h à 695 km au Nord-Nord-Ouest de La Réunion (15.4 Sud / 52.2 Est). La pression en son centre est estimée à 992 HPA.



Dumazile se déplace en direction de l'Ouest-Sud-Ouest à 15 km/h.



Selon les prévisions de Météo France, pas d'amélioration à attendre, bien au contraire, des bandes pluvieuses vont ponctuer la nuit, particulièrement sur les régions Nord, Est et Sud-Est. Ces pluies sont souvent fortes et parfois orageuses. La plus grande prudence reste donc de mise.



Plus à l'ouest les pluies sont moins fréquentes et moins soutenues



Le vent reste de la partie avec des rafales de 60 à 80 km/h, sur les côtes nord et sud, sur le relief également de fortes rafales sont attendues.



La mer est agitée à forte, avec une houle de secteur Nord qui va s'amplifier vers 2m en fin de nuit et donc impacter la route du littoral.



Pour dimanche, la situation continue de se dégrader.



La journée s'annonce très perturbée, pluie, vent et mer très forte sont au programme.



De fortes pluies accompagnées d'orages sont attendues tout au long de la journée, principalement sur large moitié nord de la Réunion (approximativement au nord d'une ligne allant du Port à Sainte Philippe en passant par les Cirques, les Plaines et le Volcan ) mais aucune région ne sera à l'abri de ces précipitations.



En journée pas d'amélioration à attendre, seuls le sud et le sud-ouest de l'île peuvent espérer profiter de courtes accalmies.



Le vent de Nord-Est reste fort avec des rafales de 60 à 80 km/h sur la côte Nord et Nord-Ouest, ainsi que sur la côte Sud. De fortes rafales sont également attendues sur le relief et crêtes exposées comme le Volcan, le Maîdo, les Plaines avec des rafales atteignant les 70 à 80km/h.



La mer est forte à très forte, avec une houle de secteur Nord comprise entre 2.5m à 3m de la Pointe des Aigrettes à Champ borne en passant par Saint Denis.



Cette houle impacte donc la route du littoral.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 04/03 à 16h locales, par 18.6 Sud / 51.3 Est.

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 05/03 à 16h locales, par 22.0 Sud / 51.7 Est.

- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 06/03 à 16h locales, par 25.7 Sud / 54.2 Est.

- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 07/03 à 16h locales, par 28.8 Sud / 57.2 Est.

- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 08/03 à 16h locales, par 32.0 Sud / 60.4 Est.

-------------------------------------------------

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.