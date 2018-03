Dumazile à 455 km de nos côtes, vigilance fortes pluies renforcée annonce la préfecture

Le cyclone tropical Dumazile se trouvait ce lundi à 7 heures locales à 455 km à l'Ouest-Nord-Ouest de La Réunion. Il poursuit sa trajectoire en direction du sud-sud-est à une vitesse de 15 km/h. La Réunion reste en pré-alerte.



Dumazile devrait prochainement passer au stade de cyclone tropical intense. Le passage au plus près de nos côtes devrait se faire dans l'après-midi.



Le communiqué de la préfecture à retrouver ci-dessous :



"Ce lundi 5 mars, les fortes pluies vont continuer, avec une accalmie temporaire en milieu de journée et une reprise dans l'après midi. Une diminution de l'intensité n'est attendue qu'au cours de la nuit prochaine. Les vents se renforcent dans les hauts pour atteindre près de 100 km/h. La houle concerne pour le moment les côtes Nord mais va progressivement gagner les côtes Ouest. Le département est placé en vigilance vent fort et forte houle.

À partir de 6 h ce matin, La Réunion est placée en vigilance renforcée fortes pluies. Les conditions de circulation vont être perturbées sur l'ensemble de la journée. La route du littoral est fermée jusqu'à nouvel ordre, ainsi que la route de Cilaos. La plus grande vigilance est de mise sur l'ensemble du réseau routier en raison de la fragilité des sols due au cumul des pluies de ces dernières semaines et une conduite adaptée à ces conditions dégradées est nécessaire. En aucun cas, le franchissement de ravines, de rivières ou de radiers submergés ne doit être tenté à pied ou en voiture."



Pour sa part, Météo-France nous apprend que les pluies "seront corsées" ce lundi, "seule la bordure côtière du Sud échappera au plus gros des pluies". "Le vent se renforce dépassant parfois les 100 km/h dans les hauts, les approchant sur le littoral, notamment dans l'ouest cet après-midi. Mer très forte et houle modérée de Nord-Ouest voisine de 3m complètent le tableau. Pas d'amélioration avant demain", ajoute l'institut météorologique.