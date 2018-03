Dumazile à 400 km à l'Ouest de La Réunion

Le cyclone tropical Dumazile était situé à 10h aux points 21.1 Sud et 51.4 Est, soit à 400 km à l'ouest de La Réunion. Le système poursuit son déplacement en direction du sud-est à une vitesse de 20 km/h. La pression en son centre est estimée à 958 HPA.



Dumazile devrait passer au plus près de nos côtes dans le courant de l'après-midi. Les vigilances fortes pluies, forte houle et vents forts sont toujours en cours.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 06/03 à 10h locales, par 24.3 Sud / 52.7 Est.



DEPRESSION POST-TROPICALE, Centre positionné le 07/03 à 10h locales, par 27.6 Sud / 54.9 Est.



DEPRESSION POST-TROPICALE, Centre positionné le 08/03 à 10h locales, par 30.6 Sud / 58.0 Est.



DEPRESSION POST-TROPICALE, Centre positionné le 09/03 à 10h locales, par 36.7 Sud / 61.9 Est