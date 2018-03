Education Dumazile : Tous les établissements scolaires et l'Université fermés lundi

Lors d'un point presse à 17h30, la préfecture de La Réunion a annoncé sa décision de fermer tous les établissements scolaires demain matin, fermeture renouvelée mardi si nécessaire.



Le cyclone tropical Dumazile poursuit sa trajectoire dans l’ouest de l’océan Indien. Au regard des prévisions météorologiques pour les 24 h à venir et des difficultés de circulation, le préfet de La Réunion a décidé que l’ensemble des établissements scolaires publics et privés de La Réunion (crèches, écoles, collèges, lycées) seront fermés le 5 mars 2018.



La circulation des véhicules de transports scolaires est interdite sur l’ensemble du réseau routier du département de La Réunion à compter du 4 mars 2018 à 22 h et pour la journée du 5 mars 2018.



Le cyclone sera au plus près de l'île dans la nuit de lundi à mardi. Les pluies devraient être deux à trois fois plus importantes demain lundi, et ces fortes pluies devraient durer de 24 a 36h.



Des centre d'hébergement seront ouverts au cas par cas selon les communes.



Un point météo se tiendra cette nuit à la préfecture, à 4h30.



Le préfet invite les Réunionnais à se tenir informés de l'état des routes, en particulier celle de la Montagne, la route du littoral étant fermée jusqu'à nouvel ordre.



La Réunion reste en alerte pré-cyclonique, aucun passage en alerte orange n'est prévu dans les prochaines 24 heures.



Le président de l'Université a également décidé de fermer l'établissement demain lundi 05 mars 2018, pour l'ensemble de ses sites :

- campus du Moufia,

- campus du Parc Technologique Universitaire,

- campus de la Victoire,

- campus de Bellepierre,

- campus du Tampon,

- campus de Terre-Sainte,

- station du Maïdo



Sont concernées par cette fermeture toutes les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens) de toutes les UFR, Écoles, Instituts et services ainsi que toutes les activités administratives de l’Université de La Réunion, tous sites confondus.



Un point sur la situation sera effectué lundi dans la journée, pour la réouverture de l'établissement.



Les 5 centres de formation de la chambre de Métiers seront également. La CDM invite les apprentis de ces centres de formation à se rapprocher de leur maître d'apprentissage, et de rester à l'écoute jusqu'a nouvel ordre.





