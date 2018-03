Dumazile : Les vigilances fortes pluies, forte houle et vents forts maintenues

Le cyclone tropical Dumazile transite à un peu moins de 400km des côtes Ouest-Sud-Ouest de la Réunion. L'île demeure toujours sous l'influence de bandes périphériques pluvio-orageuses circulant au sein d'un flux de secteur Nord tournant au Nord-Ouest en cours de nuit.



Sur les dernières 24h, les précipitations ont atteint les 495mm à la Plaine des Palmistes, 604mm sur la route du Volcan, 685mm à Grand Îlet, 455mm à Cilaos, 202mm à Saint-Benoît et 177mm à la Possession.



Les régions les plus arrosées ont été les cirques, les Plaines, les hauts du Nord, l'Est et la région du Volcan.



Pour la nuit à venir, l'activité se renforce de nouveau impactant les zones Nord, Nord-Ouest ainsi que tout l'intérieur de l'île et en particulier les cirques de Salazie et Mafate. Les quantités attendues viennent se rajouter aux cumuls déjà importants relevés depuis le début de l'épisode. (En 72h, 892mm à Grand Îlet, 870mm sur la route du volcan et 850mm à la plaine des Palmistes ont déjà été relevés).



"Ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés, provoquant inondations et glissements de terrain", alerte Météo France.