Au vu de l’amélioration des conditions climatiques suite au passage de phénomène Dumazile, l’école maternelle de la Grande Fontaine et l’école élémentaire Jean-Luc Daly Eraya rouvriront demain, jeudi 08 mars.



L’école maternelle de Laperrière et les écoles primaires Arthur Atache, Roche Plate et Marla resteront cependant fermées jusqu’à nouvel ordre.