Dumazile : La Réunion en vigilances fortes pluies et forte houle

En marge du système " Dumazile" des bandes pluvieuses vont intéresser les régions Nord, Est et Sud-Est tout au long de la nuit.

Ces précipitations souvent fortes et orageuses donneront des cumuls significatifs. Ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés, aggravant encore un peu plus les effets indésirables de ces fortes précipitations.

Cet épisode de forte pluie se renforce demain dimanche et devrait se maintenir au moins pour les prochaines 48H.





Une houle de secteur Nord générée par le système "Dumazile" arrive sur les cotes Nord de l'île, cette houle s'amplifie vers 2m en fin de nuit prochaine pour atteindre 2.5m à 3m en cours de journée de dimanche 4 mars.

Les vagues les plus hautes pourront atteindre 5 à 6m. Les déferlements vont impacter les voies coté mer de la route du littoral.

Cet épisode devrait se maintenir jusqu'à mardi matin au plus tôt.