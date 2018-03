Dumazile: Accalmie dans l'après-midi avant un retour de la pluie

"L’oeil, qui est de plus en plus apparent est à 400 km de l’Ouest de La Réunion", indique Philippe Caroff, chef prévisionniste à Météo France, dans un point réalisé en fin de matinée. "Il continue son déplacement Sud-Est et va longer l’arc des 400 km et ne se rapprochera plus beaucoup de La Réunion", précise-t-il.



Alors que la bande pluvieuse est "en train de quitter la partie Est de l’île", avec un temps qui s'améliore dans l’Ouest et le Nord, une "belle accalmie" est annoncée pour cet après-midi. "Mais la bande périphérique va pivoter et venir nous rattraper en fin de journée ou en soirée donc on aura un nouveau passage pluvieux actif pendant plusieurs heures".



Demain, le gros des précipitations sera passé



En deuxième partie de nuit, le temps se fera moins pluvieux, avec une amélioration lente dès demain. "Le gros des précipitations sera passé, il restera les pluies résiduelles", précise le chef prévisionniste.



"En terme de vent, on a du vent de secteur Nord qui approche les 100 km/h sur la plaine des Cafres, des vents forts également sur la côte Ouest, de 80/85 km/h sur le littoral et un peu plus dans les hauts (plus de 120 km/h ce matin). Outre la façade ouest, l’axe des plaines, et le flanc Est du Volcan (Bois-Blanc, Tremblet), aucun vent significatif n'est relevé", souligne encore Philippe Caroff.