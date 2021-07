A la Une . Duel serré en tête du Tour Auto

Damien Dorseuil réalise le temps scratch lors du premier passage des concurrents du Tour Auto sur le tracé de la 4e épreuve spéciale. Il reprend 1,7 seconde sur le leader, Thierry Law Long. Les pilotes se préparent à parcourir ce tracé pour une deuxième fois cet après-midi. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 24 Juillet 2021 à 12:58

Deux pilotes s'échangent coup pour coup depuis hier soir. Damien Dorseuil avait pris l'ascendant vendredi soir à Sainte-Suzanne sur la spéciale inaugurale du Tour Auto, La Renaissance, avec 6 secondes d'avance infligées à son premier concurrent.



Thierry Law-Long a cependant repris l'avantage ce matin sur la deuxième spéciale, les Radiers. Il a d'ailleurs pris la tête du rallye par la même occasion.



Damien Dorseuil vient de lui répondre dès la troisième spéciale, Notre-Dame de La Paix, avec un deuxième scratch depuis le début de la course.



Samuel Bellon s'empare de la troisième place du classement général abandonnée par Stéphane Sam-Caw-Frève, victime d'une sortie de piste avec sa Ford Fiesta.



Le pilote invité, Stéphane Lefebvre, se positionne à la 5e place du général après la 3e spéciale disputée.



Plusieurs incidents



3 sorties de piste se sont produites sur la deuxième spéciale (Les Radiers) ce matin et cela a eu pour conséquence d'étirer le peloton. Les pilotes de bas de tableau terminent encore l'épreuve à Sainte-Rose alors que les leaders sont déjà au niveau de La Plaine des Palmistes pour la suite de la compétition.





