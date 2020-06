A la Une ... Duel de poids lourds à Saint-Denis

C'est probablement le duel le plus suivi de ce second tour des municipales dans l'île. Il concerne ni plus ni moins le chef-lieu, dans les mains du PS depuis 2008. Il mettra aux prises la députée de la circonscription et ancienne ministre des Outre-Mer, Ericka Bareigts, face au président de Région et ancien député-sénateur Didier Robert. Par Samuel Irlepenne - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 05:00 | Lu 947 fois

Ericka Bareigts et Didier Robert qualifiés pour le second tour

Au premier tour, Ericka Bareigts, soutenue par la totalité des forces de gauche (PS-EELV-PLR-PCR), est arrivée largement en tête avec 42,70 % des suffrages exprimés, suivie de Didier Robert (24,88 %) et Nassimah Dindar (13,01%).



L'ancienne présidente du Département, qui a bénéficié du soutien de la droite lors de sa dernière élection au Palais de la Source et lors des sénatoriales, s'est ralliée à la surprise générale à la liste conduite par Ericka Bareigts pour ce second tour.



Samuel Irlepenne Passionné d'histoire et de géopolitique, travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les... En savoir plus sur cet auteur