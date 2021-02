A la Une .. Dubaï revendique les lingots d’or saisis en Afrique du Sud en provenance de Madagascar

Le propriétaire de cette marchandise d'une valeur de 3,3 millions d'euros s'est fait connaître. Mais les "porteurs de valises" doivent encore être jugés devant un tribunal à Madagascar à la mi-février.





Le ministère des Affaires étrangères malgaches, pays d’où provenaient les 73,5 kilos d'or, dévoile qu’une société installée à Dubaï revendique les précieux métaux. Par ailleurs, les trois Malgaches arrêtées avec la cargaison seraient tout simplement ses employés.



Selon le communiqué du ministère, la certification de l’appartenance de la marchandise saisie est en cours avant une éventuelle remise des métaux à leur propriétaire.



Des autorités complices à Madagascar ?



La société qui revendique la précieuse marchandise aurait par ailleurs déposé une plainte contre la police sud-africaine auprès de la Cour suprême d’Afrique du Sud pour dénoncer la détention des trois hommes et la saisie des marchandises. Une saisie et une arrestation qu’elle qualifie d’actes illégaux.



Le ministère des Affaires étrangères malgache précise dans son communiqué que ce rebondissement serait à l’origine du renvoi du procès des trois individus au 19 février.



Un nouvel élément troublant a été découvert par



