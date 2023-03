Du wokisme dans l’Église ?

À l’entrée de l’église-chapelle des jésuites rue Sainte-Anne se trouve un présentoir qui met à la disposition des fidèles des plaquettes annonçant les films projetés par le Centre Saint-Ignace dans le cadre de l’activité « Film et Spiritualité ».



Celle que j’ai sous les yeux indique qu’une prochaine séance aura lieu ce dimanche 19 mars et c’est le film « Une femme d’exception » (On the basis of sex) consacrée à la juge de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, qui sera présenté et suivi d’un temps d’échange.



Autant dans une MJC ou une quelconque médiathèque de quartier la chose serait banale, autant il y a de quoi être étonné qu’une église de la Réunion accueille des prêtres ou des diacres à la mentalité assez gauchie par le victimisme woke pour mettre ainsi en avant l’hagiographie d’une féministe radicale ayant promu le droit à l’avortement.



Peut-être s’agit-il d’un faux-pas dont il faudrait charitablement se garder d’exagérer l’importance ? Mais si ce n’était pas le cas ? S’il y avait là une volonté délibérée, assumée et seulement trop empressée ? Dans cette éventualité, faut-il s’attendre à ce que le centre Saint-Ignace nous propose un jour des films à la gloire des Femen ou de quelques grandes figures de la lutte LGBTQ+IA ? Pourquoi pas aussi des œuvres qui vanteraient les mérites de la franc-maçonnerie à qui on doit quand même la plupart des lois « progressistes » de notre république, comme le « mariage pour tous » ?



Peut-être le moment est-il venu de se demander si l’Église ne serait pas dans les mystères d’iniquité qui lui ont été annoncés ? Ne serait-elle pas en train de perdre son orient ? Après l’accueil de l’idole Pachamama au Vatican, la messe en latin n’a-t-elle pas été récemment « annulée » (canceled) alors qu’elle a fait l’histoire de l’Église ?



Je ne saurais répondre à ces questions, mais qu’on me permette de conclure en citant simplement M. Smith, un sage psychologue pour qui « l’optimisme est une erreur, l’espérance une grâce ». Autrement dit, les choses ne vont probablement pas s’arranger, mais gardons la foi, car plus la nuit est noire, plus le jour approche...