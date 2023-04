Météo Du vent et quelques averses dans les hauts

Si la matinée est ensoleillée, les averses se déclenchent dans l'après-midi dans le sud et le sud-est, indique Météo France. Un vent de nord se fait sentir par ailleurs. Par NP - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 06:00

Le bulletin du jour de Météo France :



La journée débute sous un temps bien clément avec la présence d'un soleil généreux sur la plupart des régions. Sur les régions Nord, les éclaircies s'imposent rapidement.

Au fil des heures, les nuages se développent le long des versants montagneux sans trop altérer l'impression de beau temps.



L'après midi, des averses se déclenchent dans l'intérieur de l'île avec une préférence pour les hauts du Sud et du Sud-Est, comme la région du Tampon ou les hauts de Saint Joseph notamment. Ces averses sont faibles à localement modérées. Poussés par le vent, les nuages glissent vers le littoral du Sud et une petite ondée peut se produire par place.

Plus au Nord, les périodes ensoleillées prédominent.



Le vent s'établit au secteur Nord à Nord-Ouest, il souffle à 40/45 km/h en rafales sur les plages de l'Ouest cet après midi ainsi que vers Saint-André.



La mer est agitée au vent. La houle d'alizé voisine de 1 mètre 50 déferle de Saint Pierre à Sainte Suzanne.