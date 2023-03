Du temps béni des colonies à l'Afrique d'aujourd'hui.

Pourquoi la voix de la France n'est pas toujours audible en Afrique ...



N'est pas leader qui veut ! C'est un art et ça commence par le respect de l'autre ..à qui on veut s'associer comme partenaire économique.



Ce que la France ignore .



Habituée à être "envahissante ", possessive et paternaliste.



Vis-à-vis de l'Afrique, la France ne s'inscrit pas dans la modernité .

Elle se veut plutôt vieux jeu et paternaliste..



["En Afrique c’est au tour de Vladimir et Xi de dépouiller le continent et d’organiser les élections pour s’occuper de leur richesse !"]



Ce que réplique un ami en mp.



Ce qu'il en ressort d'une vidéo qui reproduit le jeu de ping ping entre deux Présidents et qui s'apparente à une conférence de presse. Le commentateur particulièrement amusé et plein d'humour s'en régale de ce remonté de bretelles...entre les deux personnalités.



Sauf que c'est du sérieux.La France a besoin des ressources du sous-sol du Gabon très riche en substances.



Et y arriver par des remontrances c'est courir à l'échec !



La diplomatie française prend pour sa poire et ce depuis le célèbre Le Briand, ministre de la diplomatie ..pour ses allusions douteuses doutant de la démocratie en Afrique ...

Le déroulé de cette période est re embobiné (dans son sens familier: tromper en embrouillant ).



C'est pas beau et c'est là qu'apparaît le double standard de discours selon que la France par son Ministre ou par ses journalistes s'adresse aux Africains ou aux Américains .

Il n'en faut pas plus parfois, pour aller chercher des partenaires ailleurs.



Tout est dit.



Carl Joseph