A la Une . Du tabac chimique vendu sur Facebook

Une page Facebook où les abonnés peuvent vendre ou acheter du zamal voit de plus en plus d’offres de tabac chimique proposées, au grand dam de certains membres. Par NP - Publié le Samedi 13 Février 2021 à 09:16 | Lu 1682 fois

Pendant des années, il fallait se rendre sur le Dark Web afin de pouvoir acheter de la drogue en ligne. Ces précautions de confidentialité ne semblent plus de mises puisque de plus une page Facebook consacrée à la vente de drogue s’affiche de manière décomplexée.



C’est le cas dans l’île avec la page "zamal 974 oté sa mm lé bon!" où les aficionados du cannabis peuvent chercher leur bonheur. Sauf que certains vendeurs ne se limitent plus à la vente de zamal. Un membre propose directement de vendre du tabac chimique à ceux qui le souhaitent.



Une situation qui agace même les consommateurs de zamal qui déplorent que certains vendent cette drogue qui fait de nombreux ravages dans l’île.







