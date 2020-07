A la Une . Du sursis pour les deux hommes piégés par un traqueur de pédophiles

Le tribunal correctionnel a rendu sa décision. Jimmy N et Georges C, accusés d’avoir échangé des messages et des photos avec une mineure sur internet ont été respectivement condamnés à 4 mois et 6 mois de prison avec sursis. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 14:21 | Lu 504 fois

Les deux hommes avaient été piégés par la Team Moore via la création d’un faux profil d’une petite fille âgée de 12 ans. Georges C. avait particulièrement mordu à l’hameçon en allant jusqu’à proposer un rendez-vous à "Alicia". La fausse rencontre avait été filmée par l’équipe de traqueurs de pédophile. L’octogénaire avait par la suite été placé en garde à vue, ainsi que le vice-président de l’association, impliquée dans l’insertion des personnes handicapées qu’il fréquentait, Jimmy N.



Si Georges n’a pu assister au procès jeudi dernier pour des raisons de santé, Jimmy N. a expliqué qu’il avait stoppé ses échanges avec la jeune fille après avoir pris conscience qu’il faisait "quelque chose de mal". Le parquet a mis en avant les penchants du prévenu pour des sites "aux titres pornographiques à vomir".



Malgré la défense de Me Farid Issé basée sur la légitimité de l’action de la Team Moore qui a mené à l’arrestation de ses clients, le tribunal a condamné Jimmy N. ce jeudi à 4 mois de sursis assortis de 1000 euros d'amende. George C. écope quant à lui de 6 mois avec sursis et 1000 euros d'amende.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

