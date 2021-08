Du sursis pour le pass sanitaire dans les très grands centres commerciaux

"J’ai décidé de différer dans le temps le pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2", confirme Jacques Billant. Une temporisation qu'il explique par "les mesures de freinage qui sont en vigueur jusqu’au 31 août", et qui viennent donc d'être reconduites pour quinze jours.

Le préfet compte donc sur "les mesures de freinage" que sont le couvre-feu, le confinement mais également des mesures importantes et drastiques qui sont les jauges mises en place pour éviter d'en arriver à établir le pass dans ces temples de la consommation.



"Je rappelle la teneur de ces jauges : pour les établissements de moins de 10 m2, c’est 1 client, entre 10 et 400 m2 c’est un client par 10 m2. Pour les établissements supérieurs à 400 m2, c’est 1 client par 15 m2 et, de surcroît, j’ai mis en place cette jauge générale pour les établissements de plus de 20.000, m2 qui consiste à n’accueillir que 35% des personnes qui peuvent être accueillies en théorie dans ces ERP en question", rappelle Jacques Billant.



La théorie et la pratique

"J'espère que les mesures que nous aurons prises auront permis une décrue. Et qu’on descendra en-dessous de ce taux d’incidence de 200", qui oblige, en théorie, à rendre obligatoire le pass sanitaire dans ces grandes surfaces.

Rappelons que les préfets de région ont toute latitude d'appliquer ou non le pass sanitaire pour accéder aux centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carré au regard de la situation locale.



Un sursis est donc accordé pour l'instant aux trois grands centres concernés à La Réunion : celui de Duparc à Sainte-Marie, Grand Est à Sainte-Suzanne et Sacré coeur au Port.



Ce mercredi à l'issue du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement avait pourtant demandé aux préfets de rendre le pass sanitaire obligatoire dans ce type de centres commerciaux dès lors que le département concentre un taux d'incidence qui dépasse les 200 pour 100.000. La Réunion était donc concernée avec un taux de 420. Jacques Billant explique que sa décision de surseoir à cette application a été prise "en accord avec le centre interministériel de crise."