Du surf "au féminin" à Saint-Gilles

Ce mardi 1er mai s'est déroulée la journée "surf au Féminin" sur le spot des Brisants, à Saint-Gilles les Bains. Une manifestation sécurisée par VRR (Vigie Requin Renforcée) et organisée par la Ligue Réunionnaise de Surf.



A cette occasion, plus d'une soixantaine de femmes ont pu surfer de 9h à 15h, tous niveaux, âges et disciplines confondus. La journée a commencé avec une séance de yoga et une préparation physique dispensées par Lyndha Falhi et Laury Grenier.



Un aloha a été dédié aux victimes de la crise requin.