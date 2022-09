Communiqué Du stade vers l'emploi à Saint-Pierre

Jeudi 22 septembre s’est tenue la 5ème édition ‘‘ Du stade vers l’emploi ’’ au stade Casabona à Saint-Pierre. Evènement organisé par pôle emploi Réunion et la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme. Après une matinée d’activités sportives en total anonymat, recruteurs et candidats se retrouvent pour des

Publié le Vendredi 23 Septembre 2022

Le marché du travail est en pleine évolution à la Réunion avec plusieurs secteurs d’activités qui recrutent de plus en plus. Afin d’optimiser la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les employeurs, Pôle emploi Réunion et la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme, ont organisé le jeudi 22 septembre la 5ème édition ‘‘Du stade vers l’emploi’’ au stade Casabona à Saint-Pierre.



Cette journée de recrutement a débuté par une matinée sportive, sur la thématique de l’athlétisme. Les participants portaient tous le même maillot. 120 demandeurs d’emploi se sont retrouvés avec les recruteurs de 15 entreprises autour d’activités sportives, de manière totalement anonyme.



Les activités sportives ont permis de révéler des personnalités ainsi que des compétences comportementales, particulièrement recherchées par les recruteurs, comme l’esprit d’équipe, l’autonomie, l’organisation.



Après une pause-déjeuner, les recruteurs et candidats se sont retrouvés pour les entretiens de recrutement. Un après-midi job dating segmenté par les différents secteurs d’activités (restauration, BTP, vente, services, livraison, …) des entreprises présentes. 30 postes étaient à pourvoir. Toujours avec l’objectif d’optimiser la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les employeurs, Pôle emploi Réunion prépare la prochaine édition ‘‘ Du stade vers l’emploi ’’ à Saint-Denis en fin d’année.