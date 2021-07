A la Une . "Du stade vers l’emploi" : Quand le sport rentre en piste contre le chômage

L’évènement "du stade vers l’emploi" se déroule ce mercredi au CREPS de Saint-Denis. Celui-ci consiste à faire rencontrer les demandeurs d’emploi et les recruteurs de manière anonyme autour d’exercices sportifs. L’objectif avoué est de voir la moitié des participants repartirent avec une promesse d’embauche. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 13 Juillet 2021 à 12:10

Il y avait une ambiance de colonie de vacances ce mercredi matin au CREPS de Saint-Denis. Sous le soleil, une centaine de personnes s’amusent sur différents petits ateliers sportifs. Pourtant, derrière les rires de certains se cache une certaine appréhension, car l’inconnu qui joue à ses côtés est peut-être la personne qui va changer sa vie.



Parmi les participants, il y a deux catégories bien distinctes. 80 d’entre eux sont des demandeurs d’emploi tandis que les 15 autres sont des chefs d’entreprise à la recherche d’employés. Chacun ignorant qui est l’autre, ils doivent créer une connexion. Les petits jeux sont là pour faciliter cette démarche.



"Le meilleur moyen de mettre en relation les entreprises et les demandeurs d’emploi, c’est d’apprendre à se connaître de manière anonyme. Personne ne sait qui est qui. Ils doivent partager un certain nombre de valeurs qui caractérisent le sport : la sociabilité, le leadership, le sens de l’organisation, la maîtrise de soi, la conduite de projet et l’esprit d’équipe", a souligné Jacques Billant, le préfet de La Réunion, présent pour l’occasion.



L’accès à l’emploi : une course par équipe



Derrière cette idée, on retrouve la Fédération française d’Athlétisme (FFA) et son ancien président Philippe Lamblin. Devenu délégué à l’emploi dans la région des Hauts-de-France, l’ancien président de la ligue Hauts-de-France d’athlétisme a eu l’idée de créer cet évènement mêlant les valeurs communes du sport et de l’entreprise. Il était présent à Saint-Denis ce mercredi, accompagné d’André Giraud, le président de la FFA.



"Le sport et l’entreprise, on partage les mêmes valeurs. Il y a la réussite, la progression dans l’effort et le respect de l’autre. C’était très important pour nous de nous associer dans cette démarche", indique Jean-Claude Prianon, le président de la Ligue réunionnaise d’Athlétisme.



Pour mener à bien ce projet, les athlètes ont pu se tourner vers Pôle Emploi qui s’est montré très intéressé par le projet. "C’est une opération totalement innovante. Nous l’avons organisé à l’initiative de la Fédération d’Athlétisme. Cela permet d’évaluer les valeurs comportementales des uns et des autres quand ils sont en situation d’être en équipe, de jouer, de réaliser de petites épreuves sportives"; explique Angélique Goodall, la directrice régionale de Pôle Emploi.



Cette partie sportive va durer toute la matinée. Après la pause, chacun va de nouveau endosser son rôle pour des rencontres plus classiques de job dating, mais forcément dans une atmosphère différente. "Nous développons des méthodes qui sont différentes de celles traditionnelles du CV pour faire en sorte que les rencontres se basent sur ce que nous appelons les "soft skills", donc les savoir-être"; ajoute Angélique Goodall.



L’objectif est qu’à la fin de la journée, 50% des demandeurs d’emploi repartent avec une promesse d’embauche. Soutenu par la préfecture et la Région Réunion, Pôle Emploi va tenter d’étendre l’évènement dans chaque microrégion de l’île.







Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur