Du sport auto à la rétention de permis, il n'y a qu'une roue

Comme le rapportent tous les dimanches les comptes rendus de la gendarmerie, de nombreuses infractions sont relevées tous les week-ends. Trop souvent en rapport avec une conduite sous l'empire d'un état alcoolique et encore plus souvent pour des vitesses excessives voire délictuelles.Ce dimanche, dans l'après midi, les gendarmes de la compagnie de Sainte-Rose ont intercepté, en agglomération, un conducteur qui roulait à 111 km/h en lieu et place de 50 autorisés Selon nos informations, il s'agit d'un pilote bien connu du microcosme du sport automobile local et moniteur de pilotage. Carton rouge.