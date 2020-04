Du soutien psychologique pour les hospitaliers et professionnels de santé

Alors que la situation liée à l’épidémie de Covid-19 constitue une situation de crise particulièrement stressante et anxiogène, les professionnels de la santé mentale ont souhaité y apporter une réponse urgente.



En partenariat avec l’EPSMR et le CHU, la CUMP Océan Indien met en place une plateforme téléphonique dédiée : PSY-COVID 974. Elle s'adresse aux personnes atteintes ou ayant été atteintes du coronavirus, aux proches des malades, mais aussi aux personnels hospitaliers et professionnels de santé. Et même, plus généralement, à toute personne souffrant du confinement.



Un seul numéro du lundi au vendredi de 9h à 18h : 0 800 200 840