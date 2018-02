Du soleil le matin, averses orageuses dès la mi-journée

Les conditions météo continuent d'être humides et instables avec des averses parfois orageuses en journée, indique Météo France Les belles périodes ensoleillées sur le département en matinée vont rapidement laisser place aux nuages en commençant par les hauteurs. Dès la mi-journée, les averses ne cessent de se développer au fil des heures. "Ces averses au caractère localement orageux sont modérées à fortes et donnent localement des cumuls significatifs notamment sur les hauteurs de l'Ouest et du Sud-Ouest. Des débordements sur les littoraux Sud et Nord-Ouest sont également attendus. En soirée, les averses s'estompent".Côté température, les maximales avoisinent les 29 à 31°C sur le littoral, 19°C au Pas de Bellecombe et 25 à 26°C dans les cirques.Le vent de Sud à Sud-Est est faible à modéré avec quelques rafales sur les plages de l'Ouest et la mer est peu agitée à agitée.