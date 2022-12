Météo Du soleil et un temps sec après la grisaille de ces derniers jours

Après le temps maussade de ces derniers jours, place au retour du soleil sur quasiment tout le département. Dans son dernier bulletin météorologique, Mété-France prévoit en effet un temps ensoleillé et sec que une bonne partie de l'île. Quelques petites averses ne sont pas exclues mais ne devraient pas durer. Les températures continuent de remonter. Par La rédaction - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 06:43

La journée débute sous les meilleurs auspices avec un soleil bien présent sur l'ensemble du département. Quelques nuages peuvent encore lécher la côte orientale de l'île aux premières heures du jour mais le temps est sec partout.



En cours de matinée, les habituels nuages de pente prennent l'assaut de l'intérieur du territoire et la couverture se densifie un peu partout à la mi-journée. Petites averses à prévoir dans l'après-midi mais de manière sporadique, elles sont encore bien rares. Les nuages ont ensuite tendance à filer vers l'ouest.



Les températures maximales oscillent entre 28 et 31 degrés sur le littoral, 26 dans les Cirques et 17 à 19 au Volcan ou au Maïdo.



Le vent reste modeste, tandis qu'un vent d'Ouest inhabituel se lève l'après-midi vers Saint-Joseph.



La mer reste belle à peu agitée dans l'ensemble sans houle significative, agitée vers le Sud sauvage par une petite houle australe sans prétention.