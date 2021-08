Du soleil avant la pluie

Le bulletin du jour de Météo France :



Au lever du jour, temps paisible avec un généreux soleil sur la majorité du département. Puis au fil de la matinée, les éclaircies s'effacent progressivement au Sud d'une ligne"Les Avirons/Sainte-Rose" pour faire place à une ambiance plus grise et temporairement humide. Au Nord, les éclaircies résistent d'assez belle manière.



L'après-midi, peu de changement, temps souvent nuageux et pluvieux par intermittence au Sud et plus clément au Nord même si le soleil se montre plus discret.



Dés la matinée, le vent de secteur Sud prend vite de la vigueur pour atteindre 60 à 70 km entre la Pointe au Sel et la Pointe des Galets ainsi que de Saint-Philippe à Sainte-Rose. Il est également turbulent an montagne avec des pointes voisines voire supérieures à 50 km/h dans les plaines ainsi qu'au volcan et au Maïdo. Au fil de l'après-midi, les rafales ont tendance à se généraliser sur l'ensemble du littoral, n'épargnant que la région de Saint-Denis et la Possession. En montagne, le vent gagne également en intensité.



Peu d'évolution des températures, peut-être en légère baisse au Sud.



Au fil de la journée, la mer devient forte de la Pointe des Galets à la Pointe des Cascades. A noter, l'arrivée d'un train de houle de Sud-Sud-Ouest proche de 3 mètres la nuit suivante.