A la Une . Du rififi chez les Verts réunionnais

Que se passe-t-il en interne chez les Europe Écologie les Verts Réunion ? Après un week-end marqué de divisions apparues au grand jour, Danon Odayen, la nouvelle secrétaire régionale, l'assure : Jean-Pierre Marchau n'a toujours pas digéré d'avoir été mis en minorité suite aux élections régionales. Par La rédaction - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 18:01

Alors que l'actualité s'annonçait positive avec l'élection prochaine du nouveau secrétaire national du parti, après une période compliquée suite à l'affaire Bayou, voilà qu'EELVR laisse apparaître une image bien désunie. Ce qui devait être une simple formalité est devenu un révélateur de vieilles rancunes.



Alors que la direction locale des Verts a fait parvenir un communiqué détaillant le nouveau bureau, Jean-Pierre Marchau s'est également fendu d'un communiqué, expliquant sa surprise face à la décision de transformer une simple AG en congrès régional. "Une simple AG n’a rien à voir avec un congrès qui est toujours un moment important dans la vie d’une organisation, qu’elle soit politique ou syndicale. Mais pour convoquer un véritable congrès, il faut respecter des règles statutaires de convocation et d’organisation très précises et très strictes. Ici, elles ont toutes été ignorées et bafouées. La nouvelle instance politique régionale qui en résulte ne saurait à mes yeux avoir de légitimité", souligne l'ancien secrétaire régional.

"On le laisse faire"



Devant cette levée de boucliers de la part de l'ancienne tête de liste aux régionales, Danon Odayen botte en touche. "C'est le deuxième ou troisième recours qu'il veut déposer devant Conseil statutaire national. On le laisse faire, c'est des bêtises", s'agace de son côté la nouvelle secrétaire régionale. "C'est dommage d'en arriver là, je ne comprends pas trop où il veut aller en faisant ça. Je pense surtout qu'il n'a toujours pas accepté d'avoir été mis en minorité suite aux résultats des dernières élections", poursuit la nouvelle cheffe péi des Verts.



"Nous sommes concentrés sur l'élection de notre prochain secrétaire national et sur le congrès qui se tiendra fin 2023. Mon objectif est d'aller jusqu'à cette date avec le bureau actuel", conclut Danon Odayen.