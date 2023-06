A la Une . Du plastique et des sargasses en grande quantité dans la station de pompage de Kélonia

Une grande quantité de sargasses et de plastique arrivent depuis 2 jours dans la station de pompage de Kélonia. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 16:46

Alors que Kelonia présentera sa nouvelle exposition temporaire sur les plastiques lors de Journées des Tortues Marines de ce week-end, une grande quantité de sargasses et de plastique arrivent depuis 2 jours dans la station de pompage, "comme pour confirmer la présence croissante de plastique dans les océans", regrette le centre de soins.



Chaque année maintenant, la quantité d’algues mais surtout de plastique qui arrivent dans la station de pompage de Kelonia augmente, et contraint les personnels de maintenance de ramasser ces déchets à l’épuisette pour les évacuer avant qu’ils ne soient aspirés par le système de pompage.



Contrairement aux algues biodégradables et qui pourraient être utilisées pour compléter la rations des tortues, les plastiques représentent une menace pour les tortues, rappelle Kélonia, en raison des occlusions intestinales qu’ils peuvent provoquer, des molécules toxiques et des perturbateurs endocriniens qui peuvent jouer sur la santé des animaux qui les ingèrent, mais aussi parce qu'en raison de leur durée de vie très importante, ils représentent des supports pour la fixation et le transport de germes potentiellement pathogènes dans tous les océans.