Du personnel de Ryanair contraint de dormir par terre ?

Une photo des membres du personnel de Ryanair dormant à même le sol à l’aéroport de Malaga a été partagée et repartagée sur Facebook depuis dimanche.



Sur le cliché, on voit 6 membres de l’équipage dormant à même le sol sol, faute de solution d’hébergement selon eux.



Bloqués en Espagne dimanche en raison d’une tempête, ils dénoncent le "manque de considération" dont fait preuve Ryanair à l’encontre de son personnel. Dans la foulée, le syndicat portugais du personnel de compagnies aériennes SNPVAC a publié un communiqué affirmant que "les 24 membres du personnel étaient là-bas de 1h30 à 6h sans accès à de la nourriture, ni à des boissons, et sans avoir une place où s’asseoir. Il n’y avait que 8 chaises pour les 24 membres. Ils n’avaient pas d’autre choix que celui de tenter de se reposer sur le sol" et ajoute même "c’est regrettable qu’au 21e siècle, on observe ce genre de situation" en rappelant "l’absence de respect de Ryanair vis-à-vis de son personnel".



Tout cela avait l'air vrai. Sauf que a compagnie aérienne révélait que la photo était une pure mise en scène. Et publiait une vidéo tirée d'une caméra de surveillance pour le démontrer, où on voit les membres d'équipage assis sur des chaises. Puis, à un moment, une partie d'entre eux se lève, va un peu plus loin, s'allonge sur le sol le temps de la photo, avant de revenir rejoindre leurs collègues.



Selon Ryanair, aucun membre du personnel n’a été contraint de dormir par terre. "À cause de la tempête à Porto, plusieurs vols ont été détournés vers Malaga. C’était un jour férié en Espagne et les hôtels étaient remplis. Les membres du personnel ont passé une courte durée dans la pièce avant d’être déplacés dans une salle VIP. Ensuite, ils sont retournés à Porto le jour suivant (aucun membre du personnel ne travaillait sur un vol)".



Depuis plusieurs mois, les syndicats et la compagnie sont en conflit. Les pilotes et le personnel de cabine dénoncent régulièrement leurs conditions de travail. Pierrot Dupuy Lu 138 fois





