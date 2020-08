Du pain, des jeux.....et de la violence !

Titre traduit du latin Panem et circenses, à quoi je rajoute : violentia .



Que les latinistes me corrigent si j'ai fait une erreur.



Ce dimanche 23 Août, nous avons encore assisté à une image désastreuse et lamentable d'une certaine France en déshérence .



Nous avons , pour beaucoup ,assisté avec passion, et chauvinisme, à la finale de la Ligue des Champions opposant le PSG au Bayern de Munich.



Je ne commenterai pas le match, là n'est pas mon sujet.



Ce qui m'interpelle, voire m'inquiète au plus haut point, c'est cette violence qui a suivi, suite à la défaite du PSG. mais qui avait déjà commencé pendant le match.



On a assisté à des heurts qui ont opposé les forces de Police à des groupes de jeunes autour du Parc des Princes, et aux Champs Elysées où des voitures ont été incendiées , et des vitrines de magasins brisées.



Ces agissements "semblent " avoir été prémédités, puisque les forces de Police ont subi des tirs de mortiers de feux d'artifice !



Hélas, trois fois "hélas", ces agissements sont devenus courants, quelle que soit la manifestation !



Certes , ces violences organisées sont le fait d'une minorité de tristes individus, de plus en plus grandissante, d'ailleurs ! Mais le mal est fait !



L'image du club et de ses supporters est salie, l'image de la France est salie à l'international !



Mais où sont les valeurs de la France ? Les valeurs sportives avancées par Pierre de Coubertin ?



La France est en proie à une violence sociale que nos dirigeants n'arrivent pas à contenir .



L'Ordre Public est inexistant de par la volonté , ou le laxisme, de la hiérarchie !



Je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec le Rugby.," Sport de voyous joué par des gentlemen".



Aucune allusion à nos footballeurs qui , sur le terrain, ont un comportement indiscutable .



Ce que je veux faire remarquer, c'est que lors des finales, qu'elles soient régionales, nationales, européennes, mondiales, jamais, vous ne verrez de la part des supporters de rugby, un tel comportement !



Question psycho sociale à creuser .