Du matériel médical arrivé de Séoul ce jeudi soir

Un vol en provenance de Séoul a atterri à La Réunion ce jeudi soir avec à son bord, du matériel médical. Il s'agit d'un fret commandé par Aero-cargo France et opéré par TUI Fly.



Rappelons que depuis ces dernières semaines, les compagnies convertissent leurs avions de lignes en "tout cargo", avec des marchandises emplissant à la fois les soutes et les cabines.



"KLM, Condor, TUI Fly Belgium, Kenya Airways, Air Europa, French Bee et Corsair ont programmé plus de 30 vols sur La Réunion depuis le mois d’avril, permettant d’acheminer du fret de et vers Paris, Amsterdam, Francfort, Nairobi, Canton et Séoul", a d'ailleurs informé l'aéroport Roland Garros ce mercredi par voie de communiqué.