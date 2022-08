A la Une . Du karting dans la prison de Fresnes : Eric Dupond-Moretti demande l'ouverture d'une enquête

Les images des détenus et des surveillants en pleine course de karting dans l’enceinte de la prison de Fresnes ont suscité de vives réactions. L’événement, une émission parodique de Koh Lanta, avait pourtant été autorisé par le directeur de la prison et le garde des Sceaux qui a finalement demandé l’ouverture d’une enquête. Par NP - Publié le Dimanche 21 Août 2022 à 07:00

L’émission "Kolantess" qui parodie le jeu Koh Lanta s’est jouée à la fin du mois de juillet dernier dans la prison de Fresnes. Détenus, surveillants pénitentiaires et jeunes du quartier se sont retrouvés autour d’activités de tir à la corde, quizz ou encore une course de karting dans le but de "changer les mentalités", avait déclaré Djibril Dramé, le présentateur de l’émission à 20minutes avant la sortie du 2e épisode. Le premier avait fait se rencontrer jeunes des cités et policiers.





Le directeur de la prison de Fresnes mais aussi Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice avaient donné leur accord. Selon BFMTV, le garde des Sceaux a assuré que l’événement validé ne correspondait pas à ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux.

Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j’ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion mais certainement pas par le karting !

— Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) August 20, 2022



Des "images choquantes" pour lesquelles, le ministre a demandé l’ouverture d’une enquête, a-t-il tweetté ce samedi. D’autres politiques à l’image de la vice-présidente RN à l'Assemblée nationale , Hélène Laporte se sont empressés de réagir : "Pendant ce temps-là, un enfant sur trois ne part pas en vacances par manque de moyens financiers. Les contribuables seront heureux de voir où part leur argent".



Interrogé par Cnews, le producteur du jeu a assuré qu’aucun fond public n’avait été utilisé.