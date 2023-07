A la Une . Du jamais vu depuis 11 ans, il neige en Afrique du Sud

C'est l'hiver en Afrique du Sud mais le pays connait rarement des chûtes de neige. Ce lundi, un épisode étonnant a touché Johannesburg et toute la région du Gauteng après une nuit glaciale. Les derniers flocons enregistrés dans cette partie du pays remontent à 2012. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 à 13:01

Les données de la météo locale sont formelles. Il n'avait pas neigé à Johannesburg et dans la région du Gauteng depuis 11 ans. Un phénomène très rare qui a été accueilli avec surprise et joie par les habitants. Après une nuit glaciale entre dimanche et lundi dernier, des flocons sont tombés laissant la ville et ses alentours sous une couche blanche qui recouvre légèrement les toits et les jardins. La tension est cependant grande sur l'approvisionnement en électricité, fragile en Afrique de Sud. Les conditions de vie des nombreux sans-abri s'avèrent difficiles, surtout la nuit où les températures restent anormalement froides.