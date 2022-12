Du chocolat de plus en plus amer : Une tendance "nutritive" prisée en 2022

Le chocolat noir gagne du terrain. Une mode qui s'explique par l'importance croissante accordée à la nourriture saine, mais aussi à l'amer, une saveur jugée "plus adulte", rapporte 20minutes.



"La perception du risque nutritionnel est croissante, la population est de plus en plus sensible à ce qu’elle mange et se pose la question des effets à long terme sur la santé", explique Marie-Eve Laporte, enseignante-chercheuse à l’IAE Paris-Sorbonne et spécialiste de l’évolution du comportement alimentaire. Dans un entretien accordé à 20minutes.fr, l’experte soutient qu’ "on n’arrête plus le sucre uniquement par peur des caries, mais aussi 'en raison des problèmes d’obésité, bien plus visibles et renseignés à notre époque, des cancers..." Pour simplifier, plus un chocolat est chargé en cacao, plus il est amer, et moins il contient de sucre.



Le chocolat noir "se vend comme des petits pains, et ça monte d’année en année", soutient Sandrine, une caissière du Franprix du 9e arrondissement de Paris dans des propos relayés par le média.



Annonçant "le plus gros changement en vingt-cinq ans", même Milka - pourtant du chocolat au lait - a sauté le pas après plus de 3.000 tests effectués auprès de consommateurs allemands et française, selon 20.minutes.fr. Sa nouvelle recette contient 10 % de cacao en plus, 5 % de sucre en moins.



Afin de s’adapter à la nouvelle tendance des consommateurs, en 2007, Mars avait déjà changé sa recette avec des barres plus légères (42 grammes au lieu de 50) et moins calorique (180 calories contre 240 auparavant).