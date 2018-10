Du chantage par mail, ne pas tomber dans le piège

Certains Réunionnais ont eu la mauvaise surprise, ces derniers mois, de recevoir un mail en Anglais de "Spiros More" menaçant de diffuser une vidéo compromettante dans les 24 heures et réclamant une somme d'argent. "Je vais envoyer la vidéo à tous vos contacts si vous ne m'envoyez pas $3000 via Bit Coin", lit-on dans un des mails.



Dans un Anglais approximatif, ces hackers, le plus souvent de pays africains, affirment avoir une vidéo de vous faisant "des vilaines choses stimulantes" pendant que vous regardez un site pornographique. Si ça peut faire rire, certains peuvent prendre peur en voyant l’objet du mail. Et il y a de quoi : votre adresse mail et de votre mot de passe y figurent. Il s’agit donc bien de hackers.



Mais ceux qui n’ont pas envoyé d’argent, ni répondu, n’ont eu aucune suite. Il ne faut donc pas prendre peur et surtout, ne pas tomber dans le piège. Veillez toute fois à sécuriser votre compte en changeant votre mot de passe.